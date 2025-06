'Nene' Beltrán tras su llegada a León: "Vengo a aprovecharlo al máximo"

A tan solo unas semanas del inicio del Torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup, Fernando 'Nene' Beltrán fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Club León, y su llegada no pasó desapercibida. El exjugador de Chivas ofreció declaraciones contundentes sobre su nuevo reto, dejando en claro que su motivación está por las nubes, especialmente por compartir vestidor con James Rodríguez, a quien considera una pieza clave para su decisión de unirse a La Fiera. Beltrán también dejó entrever que el trato recibido en León superó por mucho al que alguna vez vivió en el Guadalajara.

Eduardo Berizzo ha incluido en su plantel a Beltrán ı X: @clubleonfc

Beltrán elogia a James

Durante su presentación, Beltrán no solo mostró entusiasmo por un nuevo comienzo, sino que destacó el privilegio que representa para él jugar al lado del colombiano James Rodríguez, una figura mundial que ahora será compañero del 'Nene' en La Fiera.

“Es otra razón por la que tomé la decisión de venir a acá, me pone muy contento. Son muy pocas las veces que compartes vestidor con jugadores así y vengo a aprovechar esta oportunidad, ayudarle a él, que él me ayude a mí”, declaró el mediocampista mexicano.

James vivirá su segundo torneo con La Fiera ı Imago7

Beltrán también reveló que Javier 'Chicharito' Hernández, excompañero de James en el Real Madrid, le compartió buenas referencias del colombiano, lo cual influyó positivamente en su decisión. El Nene confesó que más allá de los consejos o experiencias compartidas, su mayor ilusión será poder “pasarle la pelota” y disfrutar el momento.

Beltrán se olvida de Chivas

Evitando entrar en polémicas sobre su salida del Guadalajara, Beltrán se limitó a expresar gratitud por el trato recibido en León, el cual calificó como decisivo para dejar atrás su etapa en Chivas: "Estoy muy agradecido porque León me dio una oportunidad, me habló como nunca, nadie me había hablado así. Sé que aquí me va a cambiar la vida y que voy a crecer muchísimo”, mencionó.

El jugador de 26 años también confesó que platicó con José Juan Macías, quien vivió uno de sus mejores momentos en León, y esa conversación terminó por convencerlo de que este era el destino correcto. Afirmó que desea reencontrarse con su mejor versión y alcanzar su prime futbolístico con el equipo esmeralda.

Beltrán durante su primera práctica con León ı X: @clubleonfc

“El venir acá es una gran ilusión para mí, me da la seguridad de que voy a tener una gran versión de mí”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: Jugadores que dejaron a Chivas para jugar en León