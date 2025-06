¿Cambio de rumbo? Se enfría el fichaje de José Paradela con Cruz Azul

La negociación entre Cruz Azul y Necaxa por el mediocampista argentino, José Paradela, se encuentra actualmente pausada, mientras el club cementero evalúa sus opciones para definir qué plaza de No Formado en México utilizará de cara al próximo torneo de Apertura 2025.

Los Rayos podrían perder a uno de sus mejores hombres ı Imago7

¿Rumbo americano?

En medio de esta pausa, apareció un nuevo interesado: Toronto FC , equipo que milita en la MLS. RÉCORD, pudo saber que el club canadiense se puso en contacto para preguntar si ya estaba cerrada su llegada a Cruz Azul, con la intención de presentar una oferta formal.

La dirigencia de La Máquina prefiere tomarse el tiempo necesario para revisar el armado del plantel y decidir estratégicamente a qué extranjero darle cabida, ya que actualmente no cuentan con plaza disponible para un jugador No Formado en México; todo esto sumado a la situación de no contar aún con un entrenador, luego de la salida de Vicente Sánchez.

Paradela es el 'objeto del deseo' de La Máquina ı Imago7

Mientras tanto, el futuro de Paradela sigue en el aire, con dos posibles destinos en el panorama; quedarse en México o emigrar al futbol estadounidense, mientras tanto, se mantiene realizando pretemporada con lo Rayos del Necaxa.

Paradela en México

José Paradela llegó cedido de River Plate a los Rayos del Necaxa en 2024, para posteriormente ser fichado de manera oficial por una cifra de 1,92 millones de euros, según información de Transfermarkt. En 3071 minutos sumados en 36 partidos, el argentino exjugador del 'Millonario' ha anotado 13 goles y suma 13 asistencias, además de haber sido amonestado en siete ocasiones.

Horas cruciales para Cruz Azul y Necaxa ı Imago7

Por el momento, el equipo hidrocálido se mantiene tranquilo, pues Paradela se encuentra haciendo pretemporada para el Apertura 2025, situación que pone contenta a la afición, incluso mostrando su cariño en redes sociales ante las publicaciones de los Rayos 'presumiendo' a su todavía jugador número diez.

