¿Por qué no se mueve todavía el mercado en América?

El mercado de fichajes arrancó para los equipos mexicanos y algunos han comenzado a mover piezas con el objetivo de mejorar sus plantillas en este verano.

Sorprendentemente, el América no ha realizado movimientos, en un mercado que apunta a ser interesante con los de Coapa, ya que saldrán algunos elementos del club y se ficharán, al menos, 3 jugadores que puedan competir por puestos titulares en Coapa.

MUNDIAL CAMBIÓ LAS COSAS

Es importante señalar que el Mundial de Clubes cambió las cosas para los fichajes del América ya que, al no conseguir el pase, el mercado se calmó con las Águilas, pues no buscarán tener refuerzos de emergencia como se llegó a pensar en caso de que lograran su pase.

Ahora, Santiago Baños y la directiva azulcrema tienen más tiempo para realizar movimientos, por lo que el mercado se estancó ligeramente. Sin embargo, vendrán semanas importantes, pues han terminado las vacaciones administrativas y los traspasos llegarán.

¿POR QUÉ NADIE SALE?

A todo esto, la gran duda es por qué no han salido algunos jugadores que ya no serán contemplados por las Águilas. Lo que sabemos en RÉCORD es que Diego Valdés no quiso salir, por Javairo Dilrosun no ha llegado una oferta concreta, mismo caso que con Néstor Araujo.

Por otro lado está el tema de Brian Rodríguez, quien sigue contemplando la oferta del Inter Miami, aunque quiere esperar unos días a que llegue alguna oferta del futbol de España por él.

Es por esto que el mercado está detenido, ya que el América no fichará hasta que no salgan algunos jugadores, sobretodo por el tema de las plazas de extranjeros en Coapa, las cuales están ocupadas.

