Fernando ‘Nene’ Beltrán rompe el silencio tras salida de Chivas: “No me quería ir…”

Fernando ‘Nene’ Beltrán dejó las Chivas después de toda carrera con el equipo rojiblanco, el mediocentro rompió el silencio después de su traspaso al Club León de cara al Apertura 2025 y aseguró que no se quería ir así.

Nene Beltrán l IMAGO7

En entrevista con TUDN el futbolista mexicano aseguró que no fue nada fácil salir de la institución y así fue como lo mencionó: “Fue muy difícil dejar la playera, no me lo imaginaba, quería ir, si me tenía que ir, que fuera por otras circunstancias, que no fueran conmigo, las cosas así fueron…”.

“Al final intenté dar todo, traté de dar la mejor versión, salía y daba la cara”, recordó el jugador de la cantera del Rebaño y que ahora deja con 27 años de edad.

Chivas l IMAGO7

Nuevo Capítulo con La Fiera

Asimismo recalcó que tiene la conciencia tranquila y ahora con un nuevo capítulo en La Fiera: “De este lado me siento muy tranquilo, es una playera que me costó mucho pensamiento, muchas noches, venir y estar acá en León, lo que con lleva la afición, ha vuelto un Fer que está ilusionado”.

Beltrán aseguró que es otra persona y refrendó lo que siente: “Que siente que alguien está confiando en él nuevamente ¡, que quieren sacar la mejor versión mía, cuando he estado así, sale natural el talento que juego, es lo más importante y lo que estoy buscando”.

Liga MX l IMAGO7

Reencuentro con el ex

El reencuentro entre el jugador y su exequipo llegará en la Jornada 2 cuando el conjunto del León reciba a las Chivas del Guadalajara en el primer enfrentamiento del Nene Beltrán con la institución que lo forjó como futbolista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡INSÓLITO! FUTBOLISTA BRASILEÑO FESTEJÓ COMO CRISTIANO RONALDO Y SE LESIONA