DT del León insatisfecho pese a goleada sobre Querétaro: “Necesitamos encontrar a James Rodríguez”

León parece haber recuperado su mejor versión después de la goleada de 3-0 sobre los Gallos Blancos del Querétaro; sin embargo, para el estratega Eduardo Berizzo no se fue del todo satisfecho con lo mostrado en el terreno de juego.

El DT aseguró que falta mayor circulación en el medio campo y es allí donde resaltó que necesitan encontrar a James Rodríguez quien arrancó en el once inicial como volante por derecha.

“Yo creo que le falta jugar juntos, tiempo, falta encontrar circuitos de juego. En el futbol, el conocimiento que tienes de tus compañeros es fundamental y no quiero utilizar eso, si hubiésemos perdido sonaría a una explicación insuficiente”, mencionó Berizzo.

Falta conjugarse el equipo

Tras lo mencionado resaltó su visión sobre el juego: “Aprovecho la sensación de la victoria, necesitamos encontrar circuitos en el mediocampo, con el ‘Nene’, encontrar a James (Rodríguez), Plata que se incorpore a nosotros, hace muy poco tiempo estamos juntos”.

Finalmente el ‘Toto’ Berizzo recalcó que encontrando ese funcionamiento y ese conocimiento entre sus jugadores podrán encontrar el fortalecimiento necesario para mostrar una versión más completa.

Próximo partido

‘La Fiera’ ligó su tercer partido sin conocer la derrota y llegó a las 10 unidades para meterse de momento entre los primeros ocho; su próximo juego será visitando a los Tigres de Guido Pizarro en el Universitario de Nuevo León.

