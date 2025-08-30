Nuevo 'dardo' de Faitelson a Luis Mendoza: ¿la falta de seguridad causó el veto?

La polémica en torno al veto del Estadio Ciudad de los Deportes no para, pues en redes sociales se sigue hablando al respecto, con teorías de lo que realmente pudo haber sucedido, pues la afición americanista se encuentra demasiado molesta con no haber podido acudir al juego de su equipo.

El estadio azulcrema luce vacío en la Jornada 7 | Imago7

Una vez más, ¡Faitelson al ataque!

Después de al menos un par de tuits dedicados al alcalde Luis Mendoza Acevedo, David Faitelson ha vuelto a publicar unas palabras referentes al veto del actual estadio de las Águilas, ya que él es uno de los que no están de acuerdo con la manera en la que se han llevado a cabo las cosas.

La más reciente publicación del ex de ESPN menciona que una de las razones podría ser un evento no en simultáneo, pero sí bastante cercano a la zona en la que se ubica el actual inmueble azulcrema; para Faitelson, el Maratón de la Ciudad de México podría ser el principal motivo por el que no hubo gente en el partido, ya que la seguridad para el juego habría acaparado la atención y entonces la prueba de atletismo se vería afectada, agregando también que, al ser un evento que comienza demasiado temprano, el mismo gobierno querría evitar una paga de horas extra.

Faitelson se ha quejado del alcalde en sus redes sociales | Captura

Nueva rivalidad en redes

El tuit más reciente no es el único que Faitelson ha dedicado al alcalde de la Benito Juárez, pues la molestia del comentarista ha sido tal que ha criticado a través de sus publicaciones el trabajo del mandatario, argumentando que "solo aparece cuando le conviene", sumado este comentario a un mar de críticas, algunas que han llegado incluso a la transmisión del partido.

No solo ha sido el miembro de TUDN quien ha atacado al alcalde, las redes sociales 'arden' de críticas en su contra, pues algunos usuarios opinan que la versión de que el veto responde al hecho de que le negaron unos boletos de cortesía es verdad y cerrar el estadio es meramente un tema de venganza.

Faitelson demeritó el trabajo de Mendoza | Captura

