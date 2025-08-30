¡Rugió la Fiera! León golea en casa a Querétaro

Con un golazo del ‘Nene’ Beltrán y un doblete de Ismael Diaz, León goleó 3-0 a Querétaro en partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025. A pesar de un primer tiempo sin muchas opciones de gol, los comandados por Eduardo Berizzo aprovecharon la ventaja numérica en la segunda parte y se irán al parón de Fecha FIFA con siete puntos de los últimos nueve que disputaron.

Jugadores de león en el Estadio León I IMAGO7

En el transcurso del primer tiempo, Gallos registró cuatro remates de gol antes de que León tuviera su primer intento, sin embargo, a los locales solo les bastó una ocasión para romper el cero. Al minuto 45, cuando parecía que el juego se iría 0-0 al descanso, Salvador Reyes se apoyó en mediocampo con Fernando Beltrán, quien se dio la media vuelta, condujo, dribló a un jugador y desde fuera del área remató de zurda y colocó el balón en el ángulo, para así poner el 1-0.

De igual manera, antes del medio tiempo, la visita se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Ángel Zapata. Y ya en la segunda parte, los dirigidos por Eduardo Berizzo hicieron valer la ventaja numérica en el campo.

Duelo León vs Querétaro I IMAGO7

De entrada, James Rodríguez tuvo un intento que pegó en el poste y al 55’, Ismael Diaz convirtió el 2-0 luego de un disparo raso desde fuera del área, el cual atajó de manera incorrecta José Hernández.

Y al minuto 74, el atacante panameño redondeó su partido y completó su doblete de goles. Nuevamente desde fuera del área, Rodrigo Echevarría disparó a portería y en el contra remate, Ismael Diaz solo tuvo que empujar la esférica y poner el 3-0 definitivo en el juego.

Con esto, León subió a la 8va posición de la Tabla General tras llegar a 10 puntos de 21 posibles, mientras que Querétaro se quedó en el penúltimo lugar con solo cuatro unidades. Para la próxima jornada, La Fiera visitará a Tigres el sábado 13 de septiembre, mientras que Gallos recibirá a Rayados el domingo 14 en el Estadio Corregidora.

Gol del 'Nene' Beltrán I IMAGO7

