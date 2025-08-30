¡Rugió la Fiera! León golea en casa a Querétaro

Con un golazo del ‘Nene’ Beltrán y un doblete de Ismael Diaz, León goleó 3-0 a Querétaro en partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025. A pesar de un primer tiempo sin muchas opciones de gol, los comandados por Eduardo Berizzo aprovecharon la ventaja numérica en la segunda parte y se irán al parón de Fecha FIFA con siete puntos de los últimos nueve que disputaron.
En el transcurso del primer tiempo, Gallos registró cuatro remates de gol antes de que León tuviera su primer intento, sin embargo, a los locales solo les bastó una ocasión para romper el cero. Al minuto 45, cuando parecía que el juego se iría 0-0 al descanso, Salvador Reyes se apoyó en mediocampo con Fernando Beltrán, quien se dio la media vuelta, condujo, dribló a un jugador y desde fuera del área remató de zurda y colocó el balón en el ángulo, para así poner el 1-0.
De igual manera, antes del medio tiempo, la visita se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Ángel Zapata. Y ya en la segunda parte, los dirigidos por Eduardo Berizzo hicieron valer la ventaja numérica en el campo.
De entrada, James Rodríguez tuvo un intento que pegó en el poste y al 55’, Ismael Diaz convirtió el 2-0 luego de un disparo raso desde fuera del área, el cual atajó de manera incorrecta José Hernández.
Y al minuto 74, el atacante panameño redondeó su partido y completó su doblete de goles. Nuevamente desde fuera del área, Rodrigo Echevarría disparó a portería y en el contra remate, Ismael Diaz solo tuvo que empujar la esférica y poner el 3-0 definitivo en el juego.
Con esto, León subió a la 8va posición de la Tabla General tras llegar a 10 puntos de 21 posibles, mientras que Querétaro se quedó en el penúltimo lugar con solo cuatro unidades. Para la próxima jornada, La Fiera visitará a Tigres el sábado 13 de septiembre, mientras que Gallos recibirá a Rayados el domingo 14 en el Estadio Corregidora.
