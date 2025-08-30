América vs Pachuca: Así será el proceso de reembolso tras veto al Estadio Azulcrema

El partido entre América y Pachuca, que cierra la jornada sabatina de la jornada siete del Apertura 2025, se jugará a puerta cerrada por decisión de la Alcaldía Benito Juárez, lo que provocó que la empresa encargada de los boletos del inmueble tenga que dar reembolsos a los aficionados.
Este sábado, a horas de que comience el encuentro, Ticketmaster dio a conocer como será el proceso de reembolso para los aficionados que hayan comprado boletos para el encuentro entre América y Pachuca, mismo que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 hrs.
Mediante un comunicado, la empresa comunicó lo siguiente:
- El reembolso será por el monto total pagado, incluyendo cargos por servicio.
- No es necesario realizar ningún trámite ni contacto adicional: el reembolso se llevará a cabo de forma automática a la misma tarjeta con la que se efectuó la compra.
- Si pagaste con tarjeta de crédito, el reembolso podrá verse reflejado en un plazo máximo de 10 días hábiles.
- Si pagaste con tarjeta de débito, el plazo podrá extenderse hasta 20 días hábiles.
En el comunicado, Ticketmaster confirmó que estas medidas se aplicarán solo para la venta en línea y aseguró que para los boletos que se compraron en taquilla el Club América informará, mediante sus canales oficiales, cómo será el proceso de reembolso.
