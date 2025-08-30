América vs Pachuca: Así será el proceso de reembolso tras veto al Estadio Azulcrema

El partido entre América y Pachuca, que cierra la jornada sabatina de la jornada siete del Apertura 2025, se jugará a puerta cerrada por decisión de la Alcaldía Benito Juárez, lo que provocó que la empresa encargada de los boletos del inmueble tenga que dar reembolsos a los aficionados.

Este sábado, a horas de que comience el encuentro, Ticketmaster dio a conocer como será el proceso de reembolso para los aficionados que hayan comprado boletos para el encuentro entre América y Pachuca, mismo que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:00 hrs.

América jugará sin gente ante Pachuca | IMAGO7|

Mediante un comunicado, la empresa comunicó lo siguiente:

El reembolso será por el monto total pagado, incluyendo cargos por servicio.

No es necesario realizar ningún trámite ni contacto adicional: el reembolso se llevará a cabo de forma automática a la misma tarjeta con la que se efectuó la compra.

Si pagaste con tarjeta de crédito, el reembolso podrá verse reflejado en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Si pagaste con tarjeta de débito, el plazo podrá extenderse hasta 20 días hábiles.

En el comunicado, Ticketmaster confirmó que estas medidas se aplicarán solo para la venta en línea y aseguró que para los boletos que se compraron en taquilla el Club América informará, mediante sus canales oficiales, cómo será el proceso de reembolso.

