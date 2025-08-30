¡Amenaza de demanda! Alcalde de Benito Juárez y David Faitelson se enfrascan en pleito en redes

El último fin de semana de agosto ha sido frenético en la Ciudad de México, pues por la mañana del viernes 29 de agosto, las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez anunciaron que América jugará a puerta cerrada ante los Tuzos del Pachuca en su partido de Jornada 7, causando de inmediato la molestia tanto de la afición, como de miembros de los medios.

La razón por la cual el partido no se jugará con gente tiene que ver única y exclusivamente con un tema de la alcaldía, o al menos así lo ha hecho saber el alcalde Luis Mendoza Acevedo, quien ha explicado que todo se debe a una emergencia médica que tuvo una vecina, la cual no pudo atender debido a la organización de uno de los partidos.

El Estadio 'Azulcrema' no podrá contar con gente en la Fecha 7 | Imago7

Sin gente a la séptima fecha

Después de la declaración de las autoridades de la alcaldía, se ha mencionado que dichas versiones serían falsas, ya que en realidad el alcalde solo está 'enojado' porque le fueron negados accesos a los palcos del inmueble, situación que no se ha comprobado; sin embargo, dentro de los usuarios de redes sociales que han mostrado su enojo se encuentra el polémico David Faitelson, quien ha 'atacado' a Mendoza Acevedo por la situación en turno.

Fiel a su estilo, el comentarista de TUDN mencionó en su cuenta de X que lo que el alcalde Mendoza está haciendo es únicamente por un tema personal, argumentando que es "un populista y arribista que aparece cuando quiere", agregando que pronto saldrán detalles con documentos incluidos de cómo él mismo le pide "cositas" al club azulcrema.

'Ataque' de Faitelson en redes | Captura

Respuesta para comenzar la 'guerra'

Directamente en el post de Faitelson, Mendoza Acevedo respondió de manera 'agresiva', pues se ha referido a los comentarios de David Faitelson como "calumnias", mencionando que además no esperará mucho para poder actuar en contra del intento de difamación.

La actividad más reciente en redes va de la mano con el exmiembro de ESPN, quien ha vuelto a soltar una burla para el alcalde: "El capricho de un Alcalde nos ha devuelto el 'futbol de la pandemia'…¡Qué sinvergüenzas son nuestros políticos!", redactó.

Respuesta del alcalde | Captura

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Marcelo Michel Leaño reaparece con insólito nuevo sueño