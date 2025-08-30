Marcelo Michel Leaño reaparece con insólito nuevo sueño

Uno de los personajes más polémicos en los últimos años para la Liga MX ha reaparecido con unas declaraciones que de inmediato han vuelto a captar la atención del público, pues fiel a su estilo, ha 'elevado' sus sueños a los más alto, cambiando de manera bastante radical su perspectiva de entrenador para otro ámbito.

Leaño causó polémica en su paso por el Rebaño | Imago7

La nueva meta de Leaño es...

A través de un video de preguntas rápidas, Marcelo Michel Leaño fue directo con los temas que le fueron cuestionados, algunos de su vida diaria como los hábitos que tiene para levantarse, para leer o algunas cosas más de acuerdo a su etapa como emprendedor; sin embargo, la penúltima pregunta dejó cierta incertidumbre.

Al recibir la pregunta "¿Meta más loca que tienes ahora?", Leaño sorprendió por completo con su respuesta, ya que no tuvo nada que ver con emprender o dirigir a algún equipo; por el contrario, el exentrenador de Necaxa mencionó que le gustaría "entrevistar al Papa León XIV", seguido de una característica sonrisa suya.

Soñar en grande

Michel Leaño se ha caracterizado por su estilo particular de dirigir, ya que sin tener un pasado como entrenador de futbol, llegó a estar a cargo de clubes como Necaxa, Chivas, Coras Tepic, Zacatepec y Venados, equipo con el cual tuvo uno de sus momentos más recordados a lo largo de su carrera.

En una entrevista que le realizó el entonces llamado Ascenso MX, Leaño mencionó lo que en ese momento era su más grande meta, la cual fue creciendo a lo largo de su respuesta, pues quería ganarlo todo en el ascenso, para posteriormente irse a dirigir a Europa, regresar a México para ser seleccionador nacional y convertirse en ganador de la Copa del Mundo. Dichas declaraciones hicieron que los aficionados lo llamaron de manera sarcástica 'El Ajedrecista'.

