Layún se encara con aficionado de Chivas: "Te da pena que no ganen títulos"

El exfutbolista de las Águilas, Miguel Layún relató una anécdota con un aficionado de las Chivas, quien le gritó algo en apoyo al conjunto Rojiblanco. Sin embargo, no se quedó callado y decidió encararlo.

Layún encara a aficionado de Chivas

"Yo iba caminando en un centro comercial y me gritan 'arriba las Chivas', me parece muy bien que apoyen a sus equipos. Estos se quieren hacer los graciosos, porque además se escondió y le dije: 'no te escondas, no pasa nada, ¿o qué, te da pena que no ganen títulos?", contó Layún.

"Me dijo: 'nosotros no compramos títulos', muy digno, y se llevó su respectiva respuesta que fue: 'porque no les alcanza'", finalizó la historia el exjugador del América, quien obtuvo títulos importantes con el equipo.

Reacción en redes a la historia de Layún

La anécdota rápidamente generó reacciones entre los aficionados, pues Layún dejó en claro que no suele quedarse callado ante los comentarios en tono de burla, sobre todo cuando se trata de la rivalidad histórica entre América y Chivas.

Con títulos de Liga MX en su palmarés con las Águilas, el exfutbolista reafirmó la rivalidad más intensa del futbol mexicano con una respuesta que no pasó desapercibida para los seguidores azulcremas ni para los del Rebaño Sagrado.

