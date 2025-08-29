Chicharito Hernández conmueve al compartir emotivo momento con su hijo Noah en redes sociales

Javier “Chicharito” Hernández ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, tanto por sus declaraciones controversiales como por su discreto paso en la Liga MX con Chivas. Sin embargo, esta vez el futbolista mexicano sorprendió en redes sociales al mostrar un lado mucho más personal: su faceta como papá.

A través de su cuenta de Instagram, el exjugador del Real Madrid compartió un video narrado por su hijo Noah, quien actualmente vive en Australia con su madre, Sara Kohan. El clip, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, muestra cómo es un día en Guadalajara cuando padre e hijo conviven.

Noah narra la rutina junto a su papá

En el video, Noah —que habla perfectamente inglés— relató las actividades que realizó con su padre durante su visita a México. Aunque el pequeño no apareció frente a la cámara, su voz fue la encargada de guiar a los espectadores mientras Chicharito intervenía en algunos momentos para ayudarlo a describir lo que se veía en las imágenes.

Desde salidas cotidianas hasta momentos de convivencia en casa, el clip reflejó la cercanía entre ambos, un vínculo que el futbolista pocas veces comparte públicamente.

La distancia y el reto de ser padre

Tras su divorcio, Chicharito ha vivido entre Los Ángeles y Guadalajara, mientras sus hijos, Noah y Nala, permanecen en Australia con su madre. El propio delantero ha reconocido que la distancia ha sido uno de los mayores retos de su paternidad.

En entrevistas pasadas confesó lo difícil que fue tomar la decisión de separarse:

“Estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería estar, porque sabía que estos precios podían llegar”.

¿El final de su carrera?

Mientras su vida personal da de qué hablar, en lo deportivo la situación no es sencilla. El director técnico Gabriel Milito no lo ha considerado en los últimos partidos de Chivas, lo que alimenta la versión de que Hernández podría estar viviendo el cierre de su carrera profesional.

El exseleccionado mexicano, que brilló en clubes como el Manchester United y el Real Madrid, enfrenta ahora un panorama incierto en el Rebaño Sagrado.

