Sergio Ramos se 'olvida' de Rayados y sorprende con nueva faceta

Sergio Ramos, defensa de los Rayados de Monterrey, sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su incursión en la música. El histórico central español reveló en redes sociales que su primer sencillo llevará por nombre Cibeles y estará disponible el próximo 31 de agosto en todas las plataformas digitales.

Sergio Ramos incursiona en la música | IMAGO7

El anuncio llega en un contexto particular para el andaluz: por un lado, Ramos vive su mejor etapa desde su llegada al futbol mexicano, siendo referente de una defensiva de Rayados que atraviesa un gran momento en la Liga MX; pero al mismo tiempo, deberá ausentarse un partido tras recibir sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Su debut en la música y su suspensión con Rayados, sumado a la próxima Fecha FIFA harán que Sergio Ramos 'se olvide' un poco de la presión que vive en Monterrey, pues no volverá a ver actividad con La Pandilla sino hasta el próximo 20 de septiembre.

Ramos fue suspendido un partido con Rayados | IMAGO7

El título del tema elegido no es casualidad. Cibeles evoca directamente a la fuente madrileña donde el Real Madrid celebra sus títulos, un guiño al club con el que Ramos conquistó todo en Europa durante 15 temporadas. Aunque no ha revelado más detalles de la canción, se especula que será una especie de carta de amor a los colores merengues.

No es la primera vez que el central deja entrever su gusto por la música. Hace unas semanas se le vio sobre el escenario junto a Maluma en un concierto en Monterrey, lo que ya despertaba rumores de un posible debut musical.

Con la noticia, el cuatro veces campeón de la Champions League une su nombre a la lista de futbolistas que han buscado expresarse más allá de la cancha. En su caso, lo hace justo cuando Rayados ilusiona con un torneo en el que apunta a ser protagonista.

También te puede interesar: ¿Se acerca el fichaje ‘bomba’? Así van las negociaciones de Rayados con Borja Mayoral