¿Dedicada al Real Madrid? Sergio Ramos anuncia su canción 'Cibeles'

Sergio Ramos dejó la cancha para incursionar en un terreno inesperado: la música. El capitán de Rayados de Monterrey sorprendió a sus seguidores al anunciar su primera canción como solista, la cual llevará por nombre Cibeles.

Sergio Ramos anuncia su canción

El exjugador del Real Madrid había generado misterio días atrás, cuando compartió mensajes en redes sociales con referencias a figuras como Kylian Mbappé y mostró imágenes de una camioneta circulando por Madrid con la frase “tú me pediste que vuele”, acompañada de un 93, número con el que se identifica.

Este sábado reveló el motivo de esos mensajes enigmáticos. Ramos publicó un video donde aparece sentado en un banco, con un fondo negro y un rosario en las manos, mientras se intercalan imágenes de sus mejores momentos vestido de blanco.

Mi historia, mi música. // My story, my music.



CIBELES 🎶 - August 31

19h CEST 🇪🇸

1PM ET 🇺🇸

12PM CT 🇲🇽 pic.twitter.com/9anCsHpdzt — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

El Campeón del Mundo con España en 2010 entona un fragmento de la canción: “Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen, yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele”. Una letra que muchos aficionados interpretaron como una referencia a su salida del Real Madrid en 2021.

¿Cuándo sale la canción de Sergio Ramos?

La canción Cibeles estará disponible el domingo 31 de agosto, lo que marcará el inicio de una nueva faceta en la vida de Sergio Ramos, quien ahora busca conectar con el público desde la música, además de su papel como referente de Rayados en la Liga MX.

