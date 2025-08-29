US Open: indignación porque fan le roba la gorra a un niño tras regalo de Kamil Majchrzak

Un hecho bochornoso se vivió en el US Open 2025 luego de que el tenista polaco Kamil Majchrzak protagonizara una remontada histórica frente al ruso Karén Kachánov en cinco sets para avanzar a la tercera ronda. Lo que parecía un momento de celebración con los aficionados terminó en polémica por una acción que indignó a los fanáticos del tenis.

Hombre 'roba' gorra a pequeño niño en el US Open 2025

Tras el encuentro, Majchrzak se acercó a la grada para firmar autógrafos y regaló su gorra a un niño que sostenía una pelota de tenis gigante. Sin embargo, un hombre que se encontraba a su lado se la arrebató de las manos y, entre risas, la guardó en una bolsa que sostenía una mujer que lo acompañaba, mientras ella incluso grababa la escena con su celular.

El menor quedó decepcionado ante la situación y el jugador polaco no se percató de lo ocurrido, ya que continuó saludando al público. El video se volvió viral en redes sociales y el hombre que tomó la gorra recibió duras críticas por su falta de sensibilidad, pues el regalo estaba destinado al pequeño aficionado.

Aunque algunos usuarios sugirieron que podría tratarse del padre del niño y que la acción fue una broma, esto no pudo confirmarse. La confusión aumentó porque junto al hombre estaba otro menor vestido de manera similar, lo que dejó en duda la verdadera relación entre los involucrados.

Majchrzak busca al niño para darle la gorra

Al enterarse de la polémica, Majchrzak utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que no notó lo ocurrido y pidió ayuda para encontrar al niño con el fin de recompensarlo. “Después del partido no me percaté de que mi gorra no llegó al chico. Gracias a @asictennis tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso. Si eres tú, por favor envíame un DM”, escribió el polaco.

