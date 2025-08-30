La NASCAR hizo gritar a IShowSpeed en Daytona: ‘Más divertido que la F1’

El popular streamer estadounidense IShowSpeed vivió una experiencia única en el Daytona International Speedway, donde tuvo la oportunidad de subirse a un auto de NASCAR y probar la pista más emblemática del automovilismo norteamericano.

Acompañado por Carson Hocevar, piloto de Spire Motorsports y nombrado Novato del Año 2024 en la NASCAR Cup Series, Speed cumplió uno de los momentos más llamativos de su maratón de transmisiones en vivo “Speed Does America”. En promedio, unas 35 mil personas siguieron en directo la aventura a través de su canal de YouTube, donde suma más de 43 millones de suscriptores.

El joven de 20 años, que primero fue copiloto de Hocevar en una vuelta de demostración, después se puso al volante de un Chevrolet del NASCAR Racing Experience. Apenas ajustó el cinturón, comentó lo ajustado y estrecho que resulta el habitáculo: “No te puedes mover para nada aquí adentro”, dijo sorprendido.

En pista, Speed logró alcanzar una velocidad de 124 millas por hora (200 km/h) durante ocho minutos, cifra lejana a las que marcan los profesionales (el récord de pole en 2025 fue de 182.745 mph con Chase Briscoe), pero suficiente para que el streamer estallara de emoción al bajarse del auto:

“Lo acé brutal. Esto fue mucho más divertido que lo del F1 en Alemania”, afirmó, recordando cuando condujo un monoplaza de Fórmula 4 en Nürburgring durante una transmisión anterior.

La experiencia no terminó allí. Hocevar también lo llevó a recorrer el óvalo de 2.5 millas en un camión de bomberos, donde probaron la sirena, recorrieron la línea de meta y hasta jugaron con la manguera lanzando agua al infield.

Speed, que ya adelantó sus ganas de regresar a Daytona, dejó en claro que la NASCAR lo sorprendió por completo y lo hizo vivir uno de los momentos más intensos de su maratón de transmisiones.

