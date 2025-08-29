Luis Enrique Santander vive momento cómico por fallo de micrófono en el Juárez vs Mazatlán

Un episodio curioso se vivió en el duelo entre Juárez y Mazatlán, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, cuando el árbitro central, Luis Enrique Santander, fue protagonista de un error técnico que terminó robándose la atención del partido.

Audio falla en el Juárez vs Mazatlán

La polémica se generó al momento de señalar un penalti a favor de los Bravos, acción que se convertiría en la jugada clave del encuentro. Santander intentó comunicar por el micrófono la explicación de su decisión, pero el sistema de sonido no funcionó y nadie pudo escuchar sus argumentos.

Lo único que quedó para los asistentes y las cámaras fueron los gestos del silbante mientras movía las manos y señalaba el área, confirmando la pena máxima sin que se entendiera una sola palabra de lo que decía. La escena rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

JAJAJAJAJA BENDITA LIGA MX Y SUS VIERNES BOTANEROS 😂https://t.co/p3GjvH59z4 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 30, 2025

Estupiñán le da la victoria a Juárez

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Óscar Estupiñán, quien no falló y le dio a Juárez una victoria importante frente a Mazatlán, sumando tres puntos que los mantienen en la pelea dentro del campeonato.

Aunque el incidente no pasó a mayores, dejó un momento cómico que se suma a la lista de anécdotas curiosas en la Liga MX, donde la tecnología sigue siendo un reto tanto para jugadores como para árbitros y equipos técnicos.

