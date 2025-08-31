¡Con la piel chinita! El curioso mensaje que lanzó Aaron Ramsey en redes sociales tras primer gol

Aaron Ramsey brilló en medio de una tormentosa lluvia en Ciudad Universitaria, el galés entró de recambio y firmó su primer gol con los Pumas que significó los tres puntos para los universitarios en la séptima fecha del Apertura 2025.

El europeo entró alrededor de los 73 minutos para que en los minutos finales del encuentro, cuando ya se jugaba la prórroga, aparecería para anotar el gol ganador ante los Rojinegros del Atlas en medio de un aguacero.

Tras el gol Aaron Ramsey lanzó un mensaje en redes sociales que se pudo interpretar como un momento único para el futbolista: “¡Vamos! No se puede superar esa sensación”.

Inició prometedor

Aaron Ramsey tardó seis fechas del Apertura 2025 para debutar tras su llegada como una de las grandes figuras, aunque ya se había retirado, vio sus primeros minutos ante Puebla y ahora entrando de cambio también anotó.

Panorama de Pumas

Pumas llegó a nueve unidades tras siete fechas, los universitarios apenas sumaron su segundo triunfo dentro del torneo, el primero lo había capitalizado en la tercera fecha visitando a los Gallos Blancos del Querétaro 2-0.

Ahora buscará confirmar su rendimiento en ascenso; sin embargo, llegará el parón por Fecha FIFA, donde algunos elementos se irá con su selección, entre ellos Keylor Navas, para reanudar con la Jornada 8 ante Mazatlán.

