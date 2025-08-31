LA Galaxy se queda con el tercer lugar en Leagues Cup y consigue su pase a Concachampions

En el Dignity Health Sports Park, LA Galaxy venció 2-1 a Orlando City y se quedó con el tercer lugar de la Leagues Cup 2025. El triunfo le otorgó al equipo angelino el último boleto disponible para la Concacaf Champions Cup 2026, premio que convirtió este duelo en algo más que un simple partido de consolación.

Un inicio parejo

Desde el arranque, ambos equipos mostraron determinación. Galaxy se lanzó al ataque empujado por su gente, mientras que Orlando intentó imponer su estilo con posesión de balón. Las llegadas fueron alternadas y el primer tiempo terminó con un gol a favor del equipo angelino. Al 9’, Marco Reus recibió un balón y con una gran técnica mandó a guardar la bola que le mandó Gabriel Pec.

Protagonistas | @LeaguesCup|

Complemento

En la segunda mitad, Galaxy mostró mayor contundencia. Supo aprovechar sus oportunidades y marcó el tanto que rompió el empate que consiguió el conjunto morado al minuto 60 por parte de Martín Ojeda. Orlando buscó la reacción, pero careció de precisión en los metros finales. El silbatazo final decretó el 2-1 y la celebración de los locales; gracias al gol al 67' de Joseph Paintsil.

Epílogo

La Leagues Cup 2025 tuvo como grandes protagonistas a Seattle Sounders e Inter Miami, pero en Carson también hubo festejo. Galaxy se levantó del golpe de las semifinales y se despidió del torneo con un triunfo que supo a redención.

Protagonistas | @LeaguesCup|

