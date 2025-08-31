Presidente del Comité Técnico de Árbitros de España es captado junto a Joan Laporta en palco de Vallecas

Barcelona dejó escapar puntos importantes en la Jornada 3 de LaLiga en su duelo ante Rayo Vallecano, pero los ojos del mundo no estuvieron en el terreno de juego. Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros de España, fue captado junto a Joan Laporta en un palco en el Estadio de Vallecas.

La presencia de Soto generó una ola de críticas y demás cuestiones por el mal desempeño del VAR en los primeros minutos. El Video Arbitraje estuvo en gran parte del primer tiempo sin funcionar y el desempeño arbitral también dejó mucho que desear.

El gol del equipo blaugrana generó bastantes dudas entre los asistentes, ya que Lamine Yamal buscó el contacto y se dejó caer en el área. La falta de rigor por parte de los colegiados en el encuentro fue cuestionada por varios analistas.

Real Madrid con una realidad diferente

Durante el partido entre Real Madrid y Mallorca, la realidad con el VAR fue bastante diferente. Al conjunto merengue le anularon tres goles en todo el encuentro, con una actuación bastante rigurosa por parte del cuerpo arbitral.

Barcelona y los árbitros

La presencia de Fran Soto dio pie a una ola de especulaciones por los escándalos previos del Barcelona y miembros del arbitraje. El más recordado es el de José María Enríquez Negreira, quien recibió 8.4 millones de euros por parte del club durante su gestión.

