¡Polémico juego con VAR inservible! Árbitro marca penal sobre Lamine Yamal en Vallecas

Polémica en Vallecas. Barcelona y el arbitraje nuevamente se llevaron el protagonismo en la visita Blaugrana al Rayo Vallecano, dentro de la tercera fecha de LaLiga, juego que inició sin el funcionamiento del VAR.

Nuevamente una ‘tormentosa’ decisión ha llegado a favor del Barcelona, el silbante marcó una falta sobre Lamine Yamal dentro del área despertando los cuestionamientos debido a que no hubo falta alguna de Pep Chavarría quien fue el más próximo.

Así sucedió la polémica

Todo sucedió al filo del minuto 40 de la primera parte cuando el ‘10’ Culé entró con su verticalidad al área grande, intentó sacarse a la defensa; sin embargo, terminó por perder el control del balón, momento en que apareció el ‘3’ del Rayo para cubrir el esférico cuando de inmediato el atacante cayó al suelo.

El colegiado no dudó y terminó por pitar hacia el manchón penal para que la joya de 18 años hiciera realidad el primer tanto de la noche a favor de la visita sobre el marco de Batalla.

Polémico VAR

Cabe mencionar, que además del polémico penal también hubo un sui generis comienzo en Vallecas debido a que se iniciaron los primeros minutos sin la presencia del VAR debido a un fallo con la comunicación con la sala VOR.

Transcurrieron los primeros 10 minutos y en el 12’ el colegiado del partido hizo el gesto para las bancas de que la conexión estaba en orden y el VAR ya funcionaba; eso a medias debido a que todavía no se podía ver las jugadas desde el monitor de la cancha.

