Caos en Vallecas: el Rayo-Barcelona comenzó sin VAR y con problemas en el banquillo culé

El duelo entre Rayo Vallecano y Barcelona arrancó marcado por la incertidumbre. El árbitro Mateo Busquets informó antes del pitido inicial que el partido se disputaría sin videoarbitraje debido a un fallo en la comunicación con la sala VOR, situación que sorprendió a ambos equipos.

¿Qué pasó en el Rayo Vallecano vs Barcelona?

Aunque en el minuto 12 se anunció la recuperación de la conexión, el árbitro no pudo disponer del monitor en el estadio para revisar jugadas, lo que mantuvo las dudas en el aire. Incluso, pasados los primeros compases, una charla con Frenkie De Jong, capitán azulgrana, evidenció que la señal volvía a fallar.

La confusión sobre el uso del VAR fue el primer capítulo de un inicio accidentado en Vallecas. En el banquillo visitante, el Barcelona tampoco tuvo un arranque tranquilo: parte del staff técnico se quedó sin sitio y tuvieron que traer sillas adicionales para que pudieran acomodarse.

Incertidumbre en el Rayo Vallecano vs Barcelona?

El desconcierto se trasladó a la grada y al campo, donde jugadores y entrenadores desconocían si realmente había respaldo tecnológico en las decisiones arbitrales. Una situación atípica que condicionó el arranque de un partido clave para los culés en su visita a Vallecas.

La ausencia del VAR desde el inicio y los problemas logísticos en la banca culé dejaron en evidencia las dificultades de organización en un choque que se esperaba tenso, pero que comenzó entre la sorpresa y la polémica.

