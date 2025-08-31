Rodrigo Huescas y Copenhague nuevos líderes de la Superliga de Dinamarca

Las cosas siguen marchando de la mejor manera para el canterano de Cruz Azul, Rodrigo Huescas, pues no solo comenzó a ganar más minutos en el equipo dirigido por Jacob Neestrup, sino que ya van dos encuentros en los que se parte del once inicial y juega los 90 minutos.

Titular y líder

Huescas repitió la titularidad, esta vez en el duelo correspondiente a la Jornada 7 de la Superliga de Dinamarca, donde enfrentaron a su similar de Randers FC. Durante todo el partido, el mexicano estuvo muy participativo, llegando incluso a colaborar en el segundo gol del equipo.

El Copenhague terminó por golear cinco goles a uno al Randers FC, esto en calidad de visitante, con anotaciones de Marcos Lopez (12’), Youssoufa Moukoko (21’), Mohamed Elyounoussi (40’), Elias Achouri (45+1’) y Yoram Zague (90’). Mientras que para los Randers descontó Florian Danho (55’).

Tras esta goleada, Huescas y sus Leones, permanecerán en la parte alta de la tabla una semana más, con una racha casi perfecta de cinco victorias, un empate y una derrota, cerrando con 16 puntos antes del parón por fecha FIFA.

Importante refuerzo para México

Después de brillar en Copenhague, Huescas volará a Estados Unidos para unirse con la Selección Mexicana y disputar los dos partidos amistosos del fin de semana, en los cuales el Tri enfrentará a Japón y Corea del Sur.

