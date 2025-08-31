Liverpool vence a Arsenal con golazo de Dominik Szoboszlai

La batalla prematura de dos candidatos naturales al título de Premier League la ganó Liverpool 1-0, ante un Arsenal que solo tuvo brillo en los primeros 45 minutos, pero que no pudo contener el cañonazo del húngaro, Dominik Szoboszlai en el último tramo del encuentro en Anfield.

Liverpool gana por la mínima | AP

Así fue el triunfo de Liverpool sobre Arsenal

Los Reds sufrieron en la primera mitad, al reflejar una pérdida de intensidad característica del equipo durante la etapa de Jürgen Klopp y la temporada de estreno del neerlandés, Arne Slot. Arsenal optó por presionar y quitarle el control a los locales, pero no lograron hacerlo valer en el marcador.

Arne Slot apostó por ser paciente y poco brillante en esa primera mitad, pero los papeles cambiaron en los últimos 45 minutos, en los que Liverpool aprovechó el desgaste y desesperación del equipo dirigido por Mikel Arteta, al retomar ese estilo de apretar al rival y sofocarlo en zona de ataque.

El partido se mantuvo empatado a ceros gran parte del duelo | AP

Szoboszlai mete golazo ante Arsenal

Inesperadamente, Liverpool se adelantó en el marcador al mismo estilo que domina el Arsenal: en un balón parado. Dominik Szoboszlai disparó de larga distancia en un tiro libre y venció al arquero Gunner, David Raya. El festejo fue eufórico al saber que se trata de un resultado de suma importancia para defender la corona de la Premier League.

Pese a los intentos de Arsenal tras el gol, el juego defensivo de los Reds fue impecable, especialmente el lateral recién llegado y compatriota del autor del gol, Milos Kerkez, quien detuvo constantemente a Noni Madueke, uno de los nuevos elementos de la plantilla de Arteta.

Golazo de tiro libre | AP

Dura batalla apenas en la Jornada 3 de la Premier League, pero Liverpool demostró que está preparado para defender el título ante los rivales directos que buscan arrebatarle el trono. Szoboszlai se vistió de figura con un partido defensivamente destacado y la anotación que valió tres unidades clave para el camino que recién comienza.

