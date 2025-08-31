¿Se queda en West Ham? Paquetá manda mensajito al Aston Villa

Después de tres partidos sin conocer la victoria, el West Ham está de vuelta. De la mano de Lucas Paquetá, los Hammers derrotaron a domicilio al Nottingham Forest, con dedicatoria incluida por parte del brasileño.

Paquetá en la victoria del West Ham I @WestHam

¿No me llamen?

Durante la victoria 0-3, a favor del West Ham, desde el City Ground, el atacante brasileño se hizo presente en el marcador, esto tras anotar el tercer gol del partido por la vía del penal y así sentenciar el juego.

Lo que llamó la atención de este tanto fue que durante su festejo, Paquetá hizo señas con las manos como si tuviera un teléfono, para posteriormente hacer como si lo lanzara y para finalizar un beso al escudo de los Hammers.

Hold the phone... 📞 pic.twitter.com/qwn4u2Lgnb — West Ham United (@WestHam) August 31, 2025

Ante estas acciones, muchos fanáticos especularon que es un mensaje al Aston Villa (equipo al que potencia el jugador la temporada pasada), por lo que podría significar el deseo del jugador de seguir representando al West Ham en lugar de volver a los Villanos.

Los Hammers y Paqueta regresaran a la acción en la Premier League el próximo sábado 13 de septiembre, tras el parón de fecha FIFA, donde enfrentarán en casa al Tottenham, por el duelo correspondiente a la Jornada 4.

Equipo del West Ham United I@WestHam

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez da el sí para salir del AC Milan; AS Roma busca fichar al mexicano