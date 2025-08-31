"Define muy mal": cronista argentino lanza dura crítica contra Santiago Giménez

No fueron las mejores semanas para el delantero mexicano Santiago Giménez, pues su baja contundencia en el AC Milan lo colocaron en el ojo del huracán.

Aunado a su poco gol, recientemente, Santi, fue objeto de críticas luego de que su entrenador declaró que en el entrenamiento lesionó a uno de sus compañeros.

Victoria de AC Milan en Serie A I @Santgimenez_

Dura crítica

Recientemente, el mexicano fue titular en el victoria del equipo rossoneri, 2-0 ante el Lecce, desafortunadamente para Santi Giménez no movió marcador, aunque estuvo cerca, pero el VAR lo impidió.

Además del gol anulado, Giménez también tuvo un mano a mano que no pudo concretar. Ante dicha falla, Vito de Palma, experimentado periodista deportivo y narrador argentino, no dudó en lanzar una dura crítica al jugador, durante la transmisión.

"Define muy mal Giménez, cruzando demasiado el remate", dijo durante la transmisión del juego de la Jornada 2 de la Serie A.

Giménez en la Serie A I @Santgimenez_

Futuro condicionado

Aunado al mal momento que vive Santi, una variante más a esta mala racha es la posibilidad de que el jugador salga del equipo del AC Milan, esto tras un posible intercambio con la Roma, por lo que el futuro del jugador está en el aire y sus recientes actuaciones podrían condicionar su salida.

Santi Giménez en el AC Milan I @Santgimenez_

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Oviedo consigue sus primeros tres puntos tras su ascenso a LaLiga