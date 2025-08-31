Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Genoa vs Juventus?

La Genoa de Johan Vásquez vuelve a la actividad cuando, en partido de la jornada dos de la Serie A se enfrenten a la Juventus de Turín.

El equipo donde milita el defensa central mexicano busca su primer triunfo en el Calcio italiano, después de debutar con un empate frente al Lecce en la primera jornada de la liga.

|

Por su parte, la Juventus quiere mantener el buen paso después de haber derrotado al Parma, por lo que su visita al estadio genovés es de vital importancia para los dirigidos por Igor Tudor.

En este encuentro, la Juventus no podrá contar con Cambiasso, jugador que salió temprano del partido contra el Parma tras ver la tarjeta roja.

Acciones del juego | AP|

¿Cuándo y dónde ver el Genoa vs Juventus?

Día: Domingo 31 de agosto Hora: 10:30 hrs CDMX Lugar: Estadio Luigi Ferraris Transmisión: ESPN 2

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Inter de Milán vs Udinese? EN VIVO