Marcelo Bielsa defiende a Lamine Yamal y ataca a la prensa: "Es una vergüenza, es una estafa"

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, volvió a encender la polémica con fuertes críticas hacia el periodismo, al que acusó de “estafar” y “mentir” en su generalidad. En una conferencia de prensa que se extendió por más de hora y media, el técnico argentino utilizó como ejemplo al joven extremo del Barcelona, Lamine Yamal, y a la manera en que los medios han cubierto su irrupción en el fútbol de élite.

“Hay una cosa que me pareció extraordinaria del entrenador de España, Luis de la Fuente”, señaló Bielsa antes de mencionar al jugador culé. “¿Cómo se llama? Lamine Yamal. Encima tiene un jeroglífico de nombre”, dijo entre risas, para luego detenerse en una anécdota que refleja, según él, cómo la prensa manipula la información.

Bielsa sale en defensa 💪 de Lamine Yamal... y en ataque 💥 a la prensa pic.twitter.com/v2IzcpnFEx — MARCA (@marca) August 31, 2025

Bielsa recordó que algunos periodistas interpretaron como gesto de “corona” la celebración del atacante español en sus goles, sugiriendo que se autoproclamaba “rey”. Sin embargo, De la Fuente desmintió esa versión con otra explicación: “No, usted está equivocado, es la chistera del mago lo que él señala, no la corona del rey”. Para Bielsa, esa respuesta mostró “la astucia” del seleccionador español.

El técnico uruguayo también apuntó a la forma en que los medios eligen qué aspectos de la vida de un futbolista difundir. “Ustedes dicen que Yamal fue a Mallorca, a todas esas playas baleares, con esta artista u esa otra. Eso no tiene importancia. Él entrena seis horas diarias, va dos horas al gimnasio, está obligado a un régimen de alimentación, se atiende con fisio, kinesiólogo y está obligado a dormir determinada cantidad de horas”, relató Bielsa, repitiendo lo expresado por De la Fuente.

Marcelo Bielsa apoyó a Yamal | AP|

“Lo otro también es cierto. Claro que tiene novia, que sale de noche, pero ¿qué vamos a poner en el escenario: esta particularidad cuya difusión es atractiva o esta rigurosidad metódica que no le atrae a nadie?”, cuestionó el “Loco”, reafirmando su postura crítica sobre la forma en que los medios priorizan lo sensacionalista frente al esfuerzo y la disciplina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Se acuerdan de México? Jugadores de Sunderland mandan mensaje en español