¿Se acuerdan de México? Jugadores de Sunderland mandan mensaje en español

Bien dicen que en cualquier parte del mundo un mexicano hace amigos con quien sea y esta vez no fue la excepción, pues recientemente, la afición del país azteca se unió para apoyar al Sunderland, equipo recién ascendido a la Premier League, ahora tras su victoria, parece que los jugadores se acordaron de esta situación.

Duelo Sunderland vs Brentford I @SunderlandAFC

‘Vamos pu.. ma…’

Luego de que el Sunderland ganó 1-0 al Brentford en la Jornada 3 de la liga de Inglaterra, el club subió un video de sus jugadores celebrando la victoria. Lo curioso viene cuando en un momento del video los jugadores hablaron en español y diciendo frases típicas de México, emocionando a los fans.

“¡Vamos, vamos! ‘¡Puta madre!”, se escucha en el video que muestra a los jugadores llegar a su vestuario llenos de emoción luego de ganar su segundo partido en Premier League.

Prometedor torneo

Luego de ganar en casa su segundo juego de liga, el equipo inglés parece perfilarse a ser una de las grandes sorpresas de este año futbolístico, no solo por lo mostrado en campo, sino también por la gran afición latina que se sumó a su causa.

Los Black Cats, regresan a la acción en la liga más espectacular del mundo el próximo sábado 13 de septiembre, cuando visiten a las águilas del Crystal Palace para la Jornada 4 del torneo.

Victoria de Sunderland en Premier League I @SunderlandAFC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Oviedo consigue sus primeros tres puntos tras su ascenso a LaLiga