¡Por los aires! PSG goleó a domicilio al Toulouse con dos chilenas de Joao Neves

El actual campeón de la UEFA Champions League sigue demostrando su poderío en la Ligue 1, esta vez su víctima fue el Toulouse de Francia, quien poco pudo hacer ante el poderío de los parisinos.

1-6 y hay líder

El duelo que se sabía no sería fácil para el Toulouse, inicio cuesta arriba, pues apenas en el minuto 7, tras una jugada de tiro libre, Joao Neves inició su espectáculo, pues tras una serie de rebotes, el jugador portugués controló la bola de espaldas a la portería y con extraordinaria chilena, pondría a los suyos arriba en el marcador.

Apenas dos minutos después del primer tanto, gracias a un extraordinario pase a la espalda de los defensivos, Barcola se encontró el balón y después de cruzar al guardameta, Restes, del Toulouse, pondría el 0-2.

El momento cumbre de la noche llegó solo unos minutos después, cuando un centro de Hakimi fue controlado con el pecho por parte de Joao Neves y como si de una calca se tratara, volvió a tirarse una chilena, misma que dejó el balón en el fondo y así poner esto 0-3, con dos goles para los libros de historia.

En el minuto 31, ‘Mosquito’ Dembele hizo su aparición en el juego anotó un penal marcado a favor de los parisinos, mandando el cuarto gol de la noche en menos de 40 minutos. Charlie Creswell no se quedó con los brazos cruzados y seis minutos después descontó para su equipo que soñaba con la hazaña.

Segundo tiempo lleno de goles

Apenas reanudadas las acciones, el PSG se volvió a encontrar una falta en el área y el ‘10’ del equipo volvió a cumplir mandando la pelota al fondo del arco local. Ya en el minuto 78 cuando parecía estar todo terminado, Neves no quiso irse sin hacer más historia y con un potente y colocado disparo fuera del área puso el marcador 1-6 a favor de la visita y así cerrando un extraordinario ‘Hat.Trick’.

Ya para cerrar con dignidad, los locales anotaron un par de goles más, mismos que sirvieron de poco. Al final de los 90, el colegiado hizo sonar su silbato, cerrando una goleada imponente y una de las mejores noches de Joao Neves en su carrera.

El Paris Saint-Germain, continúa con una gran forma física, pues los de Luis Enrique llevan tres victorias en tres juegos consecutivamente y actualmente son líderes de la liga de Francia.

