Real Oviedo consigue sus primeros tres puntos tras su ascenso a LaLiga

El Real Oviedo vivió una noche histórica en el Carlos Tartiere y venció por 1-0 a la Real Sociedad en la tercera jornada de LaLiga. El conjunto asturiano celebró su regreso a la élite con un triunfo sufrido y emotivo, gracias al tanto de Leander Dendoncker, que decidió el encuentro en la primera parte.

El contexto del partido

El equipo azul llegó con urgencias, tras haber perdido sus dos primeros compromisos frente a Villarreal y Real Madrid. Enfrente, la Real Sociedad aterrizó en Oviedo con la condición de invicto, después de empatar contra Valencia y Espanyol, aunque aún no conocía la victoria. El ambiente en el Tartiere acompañó desde el inicio y la afición oviedista empujó sin descanso.

Acciones del juego | @RealOviedo|

El desarrollo del encuentro

La Real Sociedad intentó imponer su juego desde los primeros minutos y buscó la posesión para desgastar a los locales. Sin embargo, el Oviedo se mostró sólido en defensa y no concedió espacios en su área. El momento decisivo llegó en el minuto 40: Dendoncker aprovechó un balón en el área y remató con precisión para poner el 1-0 en el marcador. El gol desató la euforia en la grada y dio confianza al conjunto local.

En la segunda parte, el Oviedo defendió con orden y sacrificio colectivo. La Real Sociedad adelantó líneas y creó peligro en varios tramos del encuentro, pero no acertó de cara a portería. Los asturianos resistieron con entereza y mantuvieron su ventaja hasta el pitido final.

