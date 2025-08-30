Real Oviedo vs Real Sociedad EN VIVO LaLiga Jornada 3

El Carlos Tartiere vuelve a ser escenario de un duelo histórico, con el Real Oviedo recibiendo a la Real Sociedad en la tercera jornada de LaLiga 2025/26. El encuentro tiene un trasfondo especial: casi tres años y medio después de aquel 0-1 del filial txuri-urdin en 2022, que dejó a los carbayones fuera del Playoff de ascenso, los dos equipos vuelven a verse las caras en la máxima categoría tras once temporadas sin hacerlo. El recuerdo de aquella derrota todavía duele en Oviedo, pues significó perder una oportunidad única de volver a Primera, algo que finalmente se alcanzó el pasado curso.

El regreso a la élite; sin embargo, no ha sido sencillo para el cuadro azulón. Con dos derrotas consecutivas, primero ante el Villarreal y después frente al Real Madrid, los de Luis Carrión aún no han estrenado su casillero de puntos ni de goles. Pese a ello, el equipo ha mostrado fases de juego competitivo: resistió hasta la expulsión de Reina en La Cerámica y frente a los blancos generó ocasiones claras en la segunda mitad. El reto será transformar esas sensaciones en resultados, algo indispensable para mantener la moral de un vestuario que ha vuelto a ilusionar a su afición tras el ansiado ascenso.

En el lado contrario, la Real Sociedad tampoco ha comenzado con el pie derecho. Dos empates en las primeras jornadas han generado dudas en torno al proyecto de Sergio Francisco, aunque también han dejado muestras de carácter. Ante el Espanyol, el equipo donostiarra remontó un 0-2 en apenas 45 minutos gracias al impulso de los cambios y al liderazgo de Oyarzabal. La falta de efectividad en ataque es el gran deuda de los txuri-urdines, pese al gran estado de forma de extremos como Barrenetxea y Take Kubo, que representan la mayor amenaza para la zaga oviedista.

El historial reciente refuerza la sensación de igualdad. Ambos clubes no se cruzaban en liga desde abril de 2001, aunque sí lo hicieron en dos ocasiones en la Copa del Rey, con victorias donostiarras en 2004 y 2014. Ahora, el reencuentro se produce en un momento clave para medir las aspiraciones de cada uno. La Real llega con la obligación de sumar de tres en tres para no perder comba con los de arriba, mientras que el Oviedo necesita estrenar su casillero en un estadio que promete ser un fortín con más de 30.000 aficionados alentando.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE 2025-26: ASÍ QUEDÓ LA FASE DE LIGA