Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Arsenal?

Los Reds y Gunners se verán las caras en el duelo más esperado de la jornada
David Torrijos Alcántara
| 2025-08-30
| 30 Ago, 2025

Liverpool recibirá a Arsenal en Anfield para la Jornada 3 de la Premier League. Rápidamente en la temporada, dos de los grandes candidatos al título se enfrentan para intentar sacar ventaja en puntos. 

AP

Los Reds llegan al encuentro luego de vencer agónicamente a Newcastle por 3 a 2. Además, viven un momento tenso en el mercado de fichajes, pues aún esperan la llegada de Alexander Isak y Marc Guéhi

Por otro lado, los Gunners vencieron a Leeds United por 5 a 0 en la última fecha, pero Bukayo Saka, Martin Odegaard (en duda) y Kai Havertz se lesionaron rumbo al duelo ante los Reds. 

AP

¿Dónde ver Liverpool vs Arsenal? 

  • Fecha: Domingo 31 de agosto
  • Hora: 09:30 horas del centro de México
  • Lugar: Anfield, Liverpool
  • Transmisión: HBO Max, TNT Sports
AP

Futbol
Premier League
Liverpool
Arsenal
