Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Arsenal?

Liverpool recibirá a Arsenal en Anfield para la Jornada 3 de la Premier League. Rápidamente en la temporada, dos de los grandes candidatos al título se enfrentan para intentar sacar ventaja en puntos.

Los Reds llegan al encuentro luego de vencer agónicamente a Newcastle por 3 a 2. Además, viven un momento tenso en el mercado de fichajes, pues aún esperan la llegada de Alexander Isak y Marc Guéhi.

Por otro lado, los Gunners vencieron a Leeds United por 5 a 0 en la última fecha, pero Bukayo Saka, Martin Odegaard (en duda) y Kai Havertz se lesionaron rumbo al duelo ante los Reds.

¿Dónde ver Liverpool vs Arsenal?

Fecha: Domingo 31 de agosto

Domingo 31 de agosto Hora: 09:30 horas del centro de México

09:30 horas del centro de México Lugar: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Transmisión: HBO Max, TNT Sports

