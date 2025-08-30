Afición del Real Madrid ataca al arbitraje tras el partido contra el Mallorca

Marcos Olvera García
| 2025-08-30
realmadrid.com
Después de que le anularan goles al cuadro merengue, la afición comenzó a gritar Negreira cerca del final del partido
Marcos Olvera García
| 30 Ago, 2025

Este sábado, durante el encuentro entre el Real Madrid y el Real Club Deportivo Mallorca, al cuadro merengue la anularon goles que pudieron haber dejado un marcador más abultado en la cancha del Santiago Bernabéu.

Cerca del final del encuentro, cuando el Madrid ya lo ganaba y los tres puntos estaban en la bolsa, el respetable no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer su veredicto sobre el trabajo arbitral.

 

 

En los últimos minutos del encuentro, la afición comenzó a corear el apellido Negreira, recordando el caso abierto que enfrenta el FC Barcelona tras los pagos que presuntamente se hicieron al vicepresidente de los árbitros en España.

El cuadro merengue ha ganado tres de sus tres encuentros, tiene nueve puntos y actualmente es líder del certamen ibérico, los dirigidos por Xabi Alonso jugarán ante la Real Sociedad antes de comenzar la temporada en Champions League.

Imágenes del partido entre el Madrid y el Mallorca | realmadrid
Imágenes del partido entre el Madrid y el Mallorca | realmadrid|
Real Madrid
LaLiga
Mas sobre:
Real Madrid
LaLiga

