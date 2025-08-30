Afición del Real Madrid ataca al arbitraje tras el partido contra el Mallorca

Este sábado, durante el encuentro entre el Real Madrid y el Real Club Deportivo Mallorca, al cuadro merengue la anularon goles que pudieron haber dejado un marcador más abultado en la cancha del Santiago Bernabéu.

Cerca del final del encuentro, cuando el Madrid ya lo ganaba y los tres puntos estaban en la bolsa, el respetable no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer su veredicto sobre el trabajo arbitral.

Hat-trick de goles anulados al Real Madrid.



Y en el Bernabéu se escucha ya “Negreira….”. @defcentral pic.twitter.com/OWfIhx4Awp — Jose Padilla (@JosePadi_) August 30, 2025

En los últimos minutos del encuentro, la afición comenzó a corear el apellido Negreira, recordando el caso abierto que enfrenta el FC Barcelona tras los pagos que presuntamente se hicieron al vicepresidente de los árbitros en España.

El cuadro merengue ha ganado tres de sus tres encuentros, tiene nueve puntos y actualmente es líder del certamen ibérico, los dirigidos por Xabi Alonso jugarán ante la Real Sociedad antes de comenzar la temporada en Champions League.

Imágenes del partido entre el Madrid y el Mallorca | realmadrid|