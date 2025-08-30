Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Inter de Milán vs Udinese? EN VIVO

Continúan las acciones de la Serie A; el Inter desde su gran Giuseppe Meazza, saldrá en busca de otros tres puntos que lo posiciones en la parte alta de la tabla, mientras que el Udinese intentará sumar de visita.

Inter de Milán en la Serie A I @Inter

Tras una gran Jornada 1 de la liga más importante de Italia, los equipos buscan seguir el camino del triunfo o en su defecto, encontrarlo, tal es el caso del duelo del próximo domingo, el cual presenta dos importantes contrastes de equipos.

Mientras que el semifinalista de Champions, Inter de Milán, consiguió una victoria en su debut ante el Torino FC, el Udinese cerró un agónico empate ante el Hellas Verona, por lo que buscará no perder más puntos por más difícil que parezca.

Udinese en Serie A I @Udinese_1896

¿Cuándo y dónde ver el Inter de Milán vs Udinese?

FECHA: Domingo 31 de agosto.

Domingo 31 de agosto. HORA: 12:45 (Tiempo CDMX).

12:45 (Tiempo CDMX). LUGAR: Giuseppe Meazza, Milán, Italia.

Giuseppe Meazza, Milán, Italia. TRANSMISIÓN: Disney +

Martínez en el Inter I @Inter

