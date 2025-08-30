Rayo Vallecano vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 3 de LaLiga?

Todas las ligas del mundo pararán una semana debido a la Fecha FIFA de septiembre; sin embargo, para el FC Barcelona la historia se cuenta un tanto diferente ya que ellos no han podido jugar ni un solo partido de locales. Ante Rayo Vallecano, será su tercera visita consecutiva en lo que llevamos de temporada.

Lamine Yamal festejando su victoria ante Levante | AP

¿Cómo llegan ambos clubes a la última fecha previa a la pausa?

Rayo Vallecano de momento se encuentra en la undécima posición con tres puntos, ya que viene de una victoria y una derrota. La victoria la consiguió frente a Girona en el partido inaugural, mientras que la derrota fue la semana pasada a manos del Athletic de Bilbao.

Los de Vallecas no lograron anotar en su último duelo, por lo que buscarán romper esa pequeña mala racha cuando debuten como locales en la actual temporada, luego de dos complicadas visitas; su cuota goleadora es de tres goles anotados y dos recibidos. En cuanto a las rondas preliminares de la Conference League, el Rayo se ha clasificado sin problema luego de golear a Neman.

Álvaro García fue parte de los goleadores en la eliminatoria europea | X: @RayoVallecano

Barcelona es uno de los líderes de la temporada, o al menos lo era antes de comenzar la Jornada 3, pues el Real Madrid ya ha ganado su partido, situación que obliga a Barca a ganar para poder aferrarse a esa primera plaza con tres victorias; las dos anteriores las consiguieron como visitantes ante Mallorca y Levante.

Hablando de los goleadores que tiene el cuadro blaugrana, de los seis goles que han conseguido, Ferrán Torres es el que más ha conseguido con dos, sus demás compañeros, como Lamine Yamal, solamente han aportado con uno.

'Tiburón' Torres es el máximo anotador blaugrana en el inicio de la campaña | AP

¿Dónde ver la tercera visita consecutiva de Barcelona?

Fecha : 31 de agosto

: 31 de agosto Sede : Estadio de Vallecas

: Estadio de Vallecas Horario : 1:30 PM (tiempo del centro de México)

: 1:30 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports

