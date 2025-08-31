¡Gaviotas salvajes! Brighton derrotó en casa al Manchester City

Simplemente la Premier League. Una vez más la liga inglesa dejó un quinielazo en su pizarra final, pues para sorpresa de todos, el equipo del Brighton logró derrotar en casa al poderoso Manchester City.

@OfficialBHAFC

Apoyo incondicional

Desde el arranque del juego, el Brighton Stadium, se hizo presente para apoyar a sus gaviotas, mismas que se vieron fuertes y sacaron un resultado valiosísimo para el futuro del campeonato.

En los primeros minutos y pese al ambiente en la costa de Inglaterra, como era de esperarse, los ciudadanos tomar el balón para ir al ataque, sin embargo, los centrales, Jan Paul van Hecke y Lewis Dunk, pudieron neutralizar al monstruo de Haaland y aguantar la primera parte del juego.

Desafortunadamente para el local, en el minuto 30 del juego, una jugada donde el balón se perdió entre varias piernas dentro del arrea, un punterazo de Omar Marmoush, dejó a Earling Haaland solo frente a la portería del neerlandés, Bart Verbruggen y como era de sopesar, el noruego no perdonó y anotó su gol 100 con la playera de los azules.

Jornada 3 de la Premier League I @OfficialBHAFC

Segundo tiempo que vale tres puntos

Ya en la reanudación del encuentro, Brighton rompió la zona defensiva de Guardiola y tras varios intentos, una desafortunada mano en el área por parte de Nunes, derivada de una mala marca de Bernardo, causó un penal que significó el empate del local, gracias a un excelso cobro de James Milner, quien engañó al guardameta James Trafford, al minuto 67.

En la parte final del juego, para sorpresa de todos, el local se adueñó de la posesión del juego, echando atrás poco a poco a los dirigidos por Pep Guardiola, y como dice el dicho “el que persevera alcanza”, esto se reflejó en el mercado. Ya en el minuto 87, una extraordinaria jugada individual de Brajan Gruda, tras sacar al portero del área chica y esquivara la defensa, el extremo alemán marcó el gol de la victoria.

Manchester City continuará sin encontrar la victoria una jornada más de Premier League, mientras que el Brighton, escala a la posición 10 y se coloca cerca de las competiciones europeas.

Brajan Gruda anotando el gol de la victoria del Brighton I @OfficialBHAFC

