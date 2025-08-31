¡Acuerdo cerrado! Jamie Vardy será jugador del Cremonese hasta 2026

Arranca la recta final del mercado de fichajes de verano, ante esto, los equipos europeos buscan cerrar su negociaciones lo antes posible, siendo uno de los el Cremonese de la Serie A, haciéndose de los servicios de la leyenda del Leicester City, Jamie Vardy.

Vardy con Leicester City I @vardy7

Leyenda a Italia

Con información de Fabrizio Romano, el cuadro italiano y el jugador inglés llegaron a un acuerdo, Vardy llegará a Italia en las próximas horas para cerrar el trato, mismo que será válido hasta junio del 2026 y con opción a una extensión de un año más en caso de que el jugador lo desee.

Vardy en la premier League I @vardy7

Jamie Vardy, es una de la leyendas contemporáneas en la Premier League, pues el delantero de 38 años fue el comandante del histórico título del Leicester City en la liga inglesa.

Vardy llegó a los Zorros en el 2012 como un completo desconocido, sin embargo, 12 años después se despide como una leyenda. En su estadía con el Leicester, logró anotar 200 goles y dio 55 asistencias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Genoa vs Juventus EN VIVO Serie A Jornada 2