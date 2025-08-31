Brighton vs Manchester City EN VIVO Premier League Jornada 3

Este domingo, Brighton tendrá uno de los duelos más difíciles de la temporada, apenas en la tercera fecha, cuando reciba al Manchester City.

Las Gaviotas han tenido un mal arranque de campaña y vienen de perder a manos del Fulham, por lo que tendrán una buena oportunidad para enderezar el camino.

Por su parte, los Citizens buscarán sacudirse la derrota contra Tottenham la semana pasada y dar muestra de su poderío.

