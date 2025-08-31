Liverpool vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 3

2025-08-31
El partido de la jornada. Este domingo, Liverpool y Arsenal protagonizarán un auténtico duelo de poder a poder correspondiente a la tercera fecha de la Premier League.

Los Reds llegan con paso perfecto tras haber vencido a Bournemouth y Newcastle, aunque en ambos partidos dejó dudas, especialmente en defensa.

Por su parte, los Gunners también ganaron sus primeros dos compromiso y presumen no haber encajado ni un solo gol.

