Liverpool vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 3

El partido de la jornada. Este domingo, Liverpool y Arsenal protagonizarán un auténtico duelo de poder a poder correspondiente a la tercera fecha de la Premier League.
Los Reds llegan con paso perfecto tras haber vencido a Bournemouth y Newcastle, aunque en ambos partidos dejó dudas, especialmente en defensa.
Por su parte, los Gunners también ganaron sus primeros dos compromiso y presumen no haber encajado ni un solo gol.
TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡Genoa 'blinda' a su capitán! Johan Vásquez renovará hasta 2028 pese a interés europeo
Mas sobre: