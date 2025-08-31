Genoa vs Juventus EN VIVO Serie A Jornada 2

Este domingo, Johan Vásquez y el Genoa tendrán la dura tarea de recibir en casa a la Juventus, el club más ganador de la Serie A.

El equipo del mexicano arrancó la temporada con un sabor amargo tras empatar sin goles contra Lecce, por lo que ahora buscarán dar la sorpresa y sumar su primera victoria.

Por su lado, la Vecchia Signora comenzó con el pie derecho y venció 2-0 al Parma.

