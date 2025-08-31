¡Baila, 'Dibu'! Manchester United cerca de fichar a Emiliano Martínez

Baila Dibu. A unas cuantas horas para el cierre de fichajes en Inglaterra, todo apunta a que veremos uno de los movimientos más 'importantes' de la Premier League este verano, pues todo apunta a que Emiliano Martínez, mejor conocido como 'Dibu', dejará el Aston Villa para convertirse en arquero del Manchester United.

'Dibu' Martínez apunta a dejar Aston Villa | AP

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, Manchester United retomó las conversaciones con Aston Villa para fichar a 'Dibu' Martínez y a horas del cierra del mercado de transferencias, los Red Devils ya han alcanzado un acuerdo con el portero argentino y está muy cerca de hacer lo propio con el club para poder finalizar el fichaje.

El fichaje aún no está cerrado, pero sí muy cerca de concretarse, por lo que estas últimas horas del mercado de transferencia serán clave para cerrar el traspaso.

No era la prioridad del United | AP

'Dibu' no era la primera opción del United

Cabe señalar que 'Dibu' Martínez no era la opción número uno del Manchester United, pero al no poder cerrar el fichaje de Senne Lammens del Antwerp de Bélgica, el club decidió ir con todo por el argentino que tiene ya años de experiencia en la Premier League.

Se despide de Aston Villa

Esta operación apunta a ser un ganar-ganar tanto para el club como para el arquero, pues hay que recordar que desde el final de la temporada pasada Emiliano Martínez se había despedido de la afición del Aston Villa, ya que su intención era firmar con un con un club de mayor nombre y tal parece que el United llegó de última hora para cumplirle el objetivo.

'Dibu' buscaba salir de Aston Villa | AP

