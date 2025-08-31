Santiago Giménez da el sí para salir del AC Milan; AS Roma busca fichar al mexicano

Las últimas semanas se ha especulado bastante sobre el futuro del 'Bebote' en Europa y pese a que su agente aseguró que se mantendría en Milan, Santiago Giménez ha dado el sí para ser nuevo futbolista de la Roma.

Giménez apunta a salir del Milan | AP

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, Santiago Giménez ha dado el visto para salir del Milan y que el rossoneri haga un intercambio con 'La Loba' para que el mexicano sea nuevo delantero de la Roma.

El traspaso de Santi Giménez a la Roma sería parte de un intercambio de ambos clubes, pues con la llegada del mexicano a La Loba, Milan estaría adquiriendo Artem Dovbyk, un intercambio que la propia directiva del Milan lleva varios días intentando concretar.

Milan y Roma negocian su traspaso | AP

Giménez quería quedarse en Milan

La intención de Santiago Giménez era mantenerse en el Milan y pelear por un lugar en el equipo pese al nulo interés del club de mantenerlo en su plantilla, pero la postura del 'Bebote' habría cambiado en las últimas horas y en este momento está abierto a salir del equipo.

“Giménez no se va del Milan, puedo garantizar que los reportes no son ciertos. Se quedará en el club”, declaró su agente Rafaela Pimienta hace apenas un par de días.

Giménez quería pelear por un puesto en Milan | AP

Futuro de Giménez en el aire

Cabe señalar que a pesar de dar el sí a una posible salida, el fichaje de Santiago Giménez con la Roma no está cerrado y ambos clubes aún se encuentran en negociaciones para cerrar el traspaso.

El mercado de fichajes en Italia cierra hasta el 1 de septiembre, por lo que las próximas horas serán clave para definir el futuro de Giménez, quien parece tener un pie fuera del AC Milan,

