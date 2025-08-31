Erik Ten Hag cerca de ser despedido del Leverkusen

Continúa la racha negativa para el ex técnico del Manchester United, pues tras su lamentable actuación con los 'Red Devils’, ahora parece que en Alemania las cosas tampoco corren de la mejor manera, pues todo parece indicar que estaría fuera del equipo tras la mala racha del equipo.

Ten Hag en Leverkusen I @bayer04_es

Trabajo a largo plazo

Pese a las especulaciones de su salida, otro de los informes aledaños al equipo, afirman que Erik Ten Hag, reafirmó su compromiso con el Bayer Leverkusen, asegurando que el proyecto apenas va empezando y su planeaciones es pensando a largo plazo, llegando a su auge cerca del año 2027.

Ten Hag en entrenamiento I @bayer04_es

Con solo dos jornadas disputadas de la Bundesliga, el estratega neerlandés, consiguió un empate y una derrota, dejándolos en la posición 12 de la competencia, Pese a que es pronto pensar en una destitución de su cargo, según fuentes cercanas al club, el Leverkusen consideró la idea de deslindarse de él.

A unas horas antes del cierre del mercado de fichajes, el equipo alemán tomará una decisión, pues con pocas horas por delante, sería difícil encontrar un técnico que puedo tomar al equipo con el torneo ya en marcha.

Técnico del Bayer Leverkusen I @bayer04_es

