TV Azteca anuncia transmisión de la Final de Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami

TV Azteca anunció que transmitirá la Final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami; partido en la que no alcanzó llegar ningún equipo mexicano y terminaron su participación con antelación en los Cuartos de Final.

La narración tendrá presencia de lujo con los protagonistas de siempre en ‘FUT AZTECA’ con Martinoli en el relato acompañado de los comentarios de Luis García y Luis Roberto Alves Zague.

¿Cómo llega Seattle Sounders?

Solo dos equipos han logrado la perfección en la primera fase de este torneo, Seattle es uno de ellos, ganó los tres partidos (Cruz Azul 7‑0, Santos Laguna 2‑1, Tijuana 2‑1), con una diferencia de gol excepcional, lo que los convirtió en el único equipo MLS o Liga MX con 9 puntos.

Mientras tanto, en partidos de eliminación directa terminó venciendo al Puebla en penales, uno de los partidos en la que estuvo más en riesgo su paso y en Semifinales logró imponerse 2-0 a Los Ángeles Galaxy con goles de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario.

¿Cómo llega Inter Miami?

Inter Miami llega a esta cita después de no caer en ninguno de sus partidos en la primera fase; dos victorias (ante Atlas y Pumas) y un empate y triunfo en penales ante Necaxa. El conjunto rosado busca su segundo título del torneo.

Finalmente en la fase de eliminatoria directa terminó por vencer a Tigres 2-1 y al Orlando City con marcador de 3-1 para asegurar su boleto para el duelo en el Lumen Field.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass. No importa si vas con los equipos mexicanos o con los de la MLS: la pasión está garantizada.

