Edson Álvarez debuta con victoria en el Fenerbahce

Fenerbahçe golea en debut de Edson Álvarez. Con el capitán de la Selección Mexicana como titular y con actividad durante los 90 minutos, el equipo turco derrotó 1-3 al Gençlerbirligi, en duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Super Lig de Turquía. Un doblete de En-Nesyri y un autogol le dieron a la escuadra visita el triunfo en su primer juego sin José Mourinho.

Cabe recordar que a mitad de semana Fenerbahçe cambió de entrenador, pues no lograron clasificar a la UEFA Champions League. La directiva cesó a Mourinho y este juego lo dirigió Zeki Murat Gole, quien no dudó en poner a Edson como titular en el mediocampo, además de darle actividad durante todo el encuentro, aunque no fue uno de sus partidos más lúcidos.

A pesar de que apenas tiene una semana en el equipo, Álvarez jugó los 90 minutos durante el juego de este domingo. Aunque tuvo una efectividad del 89% en pases, el mexicano registró nueve pérdidas de balón, de las cuales una terminó en jugada de peligro en contra de su equipo. En duelos uno a uno, el ‘Machin’ ganó tres de seis y recibió una falta.

Ya en el juego, Fenerbahçe arrasó en la primera mitad. Apenas al minuto 14, el equipo visitante se puso arriba en el marcador con un autogol de Pedro Pereira. Luego de un centro desde la banda derecha, Nene Dorgeles remató en segundo poste, sin embargo, su disparo fue desviado por el defensa rival y terminó por irse al fondo de las redes para así poner el 0-1 en la pizarra.

Posteriormente, ya con amplio dominio en el juego, el equipo visitante amplió su ventaja. Çaglar Söyüncü inició una jugada desde su propia cancha y luego descargó la esférica para Archie Brown, quien al llegar a línea de fondo mandó un centro desde la banda izquierda, el cual remató Youssef En-Nesyri de parte interna en el área chica para hacer el 0-2.

Y al 40’, el mismo delantero marroquí puso el 0-3 que prácticamente sentenciaba el juego tras una serie de rebotes de los cuales tuvo que empujar uno a la portería. En la segunda parte, Dimitrios Goutas descontó para el equipo local, pero no fue suficiente y el juego finalizó 1-3.

