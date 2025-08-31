Andrey Arshavin, exjugador de Arsenal, visita a Anfield para recordar su póker al Liverpool

Previo al encuentro entre Liverpool y Arsenal de la Jornada 3 de la Premier League, un viejo conocido visitó Anfield para vivir la batalla de Arne Slot y Mikel Arteta. Andrey Arshavin, exfutbolista ruso de los Gunners fue a recordar un momento icónico de esta rivalidad.

Arshavin visita Anfield para recordar sus cuatro goles

Arshavin posó como en los festejos de aquel partido de la temporada 2008/09, en la que Liverpool y Arsenal empataron 4-4. Los cuatro tantos de los Gunners los anotó el ruso e hizo el gesto de los cuatro dedos levantados.

La reacción de los aficionados fue tomárselo con humor, pero los del Liverpool aprovecharon para recordar que Arsenal no ha ganado títulos importantes en los últimos años, especialmente la Premier League de la temporada pasada, en la que los Reds quedaron en primer lugar y los Gunners en segundo.

¿Hay rivalidad entre Liverpool y Arsenal?

Por ello, la rivalidad entre los dos equipos creció, ya que son dos candidatos al título cada temporada. En el reciente duelo, los Reds se llevaron la batalla por 1 a 0 con el golazo de Dominik Szoboszlai.

Arshavin fue a recordar un momento duro a los aficionados de Liverpool en Anfield, pero ahora, los Reds disfrutan el presente de su equipo, que se encamina a defender su corona tras un triunfo clave en el camino.

