Juventus vence por la mínima a Genoa de Johan Vásquez

El duelo entre Genoa y Juventus ofreció un segundo tiempo cargado de intensidad, cambios estratégicos y un protagonista claro: Dusan Vlahovic, quien marcó el gol decisivo para la victoria bianconera. Johan Vásquez, capitán de Genoa disputó los 90 minutos.

Johan Vásquez, capitán del Genoa | AP

Tras una primera mitad equilibrada, con llegadas de ambos equipos pero sin precisión en el área rival, la Juventus encontró mayor claridad después del descanso. El técnico movió su banquillo y dio ingreso a Vlahovic, Kostic y Koopmeiners, decisiones que inclinaron el partido hacia la Vecchia Signora.

El gol llegó al minuto 30 del complemento: Vlahovic ganó en el aire y con un cabezazo rompió el cero, premiando la insistencia de su equipo. Antes y después del tanto, la Juventus había probado desde media distancia con disparos de Kostic, Thuram y González, aunque sin fortuna.

Juventus gana por la mínima | AP

El Genoa, por su parte, no bajó los brazos. Malinovskyi y Ekuban intentaron sorprender a Di Gregorio, pero el portero juventino respondió con seguridad en las intervenciones más peligrosas. Johan Vásquez y Östigard se multiplicaron en defensa para mantener vivo a su equipo, aunque la claridad en el último pase estuvo ausente.

La actuación de Johan Vásquez, clave en la zaga del Genoa

El defensor mexicano volvió a ser protagonista en un partido de alto nivel. Durante la primera parte, realizó rechaces providenciales que evitaron goles cantados de Juventus, destacando una intervención en el minuto 42 que mantuvo el arco en cero. En la segunda mitad, Vásquez se animó a proyectarse al ataque y probó suerte con un disparo que pasó desviado, mostrando carácter y confianza.

Genoa de Johan Vásquez | AP

Los minutos finales estuvieron marcados por la presión del local, que apostó a centros y tiros de esquina, pero la zaga visitante, liderada por Bremer y Gatti, despejó cualquier intento.

Con este resultado, la Juventus se lleva tres puntos de oro gracias al oportunismo de Vlahovic, en un partido en el que el Genoa luchó hasta el silbatazo final pero careció de efectividad frente al arco