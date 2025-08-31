Gian Piero Gasperini, el entrenador que potenciaría a Santiago Giménez en la Roma

El posible destino de Santiago Giménez es la Roma, pues su club actual, Milan planea ir por otra dirección, de acuerdo con múltiples reportes. Sin embargo, no son malas noticias del todo para el mexicano.

Gian Piero Gasperini, potenciador de delanteros

La Roma pinta como una opción adecuada para Giménez, ya que el entrenador es Gian Piero Gasperini, quien cuenta con una amplia experiencia y calidad probada, específicamente con su trabajo con los delanteros.

En Atalanta, jugadores como Duván Zapata y Ademola Lookman alcanzaron un nivel importante, pues el estilo de Gasperini es el dinamismo, con pases rápidos y movimientos sin balón para generar espacios, algo que a Giménez puede beneficiarle.

Santiago Giménez y los beneficios de llegar a la Roma

Con un título en su palmarés, Gasperini inspira confianza en la Roma y para Giménez significaría una buena noticia tenerlo como su entrenador. En 2024, el italiano ganó la Europa League con Atalanta.

El mexicano vive horas clave para definir su futuro. En Milan quieren concretar el movimiento, pero todo dependerá de los acuerdos entre clubes y el deseo del delantero mexicano para mudarse de ciudad.

