¡Histórico! Johan Vásquez se luce como capitán ante la Juventus

Johan Vásquez vivió su segundo juego como capitán del Genoa en la Serie A, el mexicano volvió a ser titular en el Luigi Ferraris ante la Juventus, el defensa mexicano se presentó con el gafete ante el histórico equipo italiano.

El exjugador de los Pumas fue parte del acto protocolario previo al arranque del juego con la cinta de capitán y la foto con cuerpo arbitral como representante del conjunto de Génova.

Vásquez destacó como el líder en el fondo defensivo en la que nuevamente presentó su solidez liderando la primera línea todo esto pese a la victoria de la Vecchia Signora que terminó adjudicándose los tres puntos por la mínima.

Hizo historia

Con la capitanía de la primera jornada, entró en la historia del futbol mexicano y se convierte en el cuarto defensa azteca en ser capitán en el futbol europeo, uniéndose a jugadores como Andrés Guardado, Héctor Herrera y Rafael Márquez.

Johan Vásquez es el segundo jugador mexicano en portar el gafete de capitán en la Serie A siendo mexicano, Rafa Márquez portó dicho honor cuando jugó con el Hellas Verona, en el que fue su regreso al futbol europeo tras su paso por la MLS.

Próximo juego

Genoa tendrá su primera salida en el arranque de la presente temporada, el defensa mexicano buscará consolidarse y en su próxima parada se medirá al Como en busca de su primera victoria, hasta el momento suman un punto en dos partidos disputados.

